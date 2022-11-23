管有物品圖破壞等判囚31個月　12港人蛇廖子文准保釋等候上訴

12名偷越邊境的香港人蛇之一、19歲學生廖子文，於今年7月就妨礙司法公正及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，合共被判入獄31個月。廖就刑罰提出上訴，並申請上訴期間保釋。高院上訴庭今（23日）開庭處理。上訴庭法官彭偉昌聽罷雙方陳詞後，決定批准廖的保釋申請，廖獲准以2萬港元現金保釋，但須交出旅遊證件、不得離港、居於報稱地址及每周3天到荃灣警署報到。

廖子文早前已承認就潛逃承認妨礙司法公正罪，控罪指他們於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，通過導致12港人逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。法庭就此案判廖入獄10個月。

另外，廖被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。廖認罪，並就該案被判囚27個月。法官指示被告就該2案的部分刑期分期執行，經計算後總刑期為監禁31個月。

案件編號：CACC 115/2022