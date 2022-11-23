醜化安心出行涉煽動罪　42歲速遞員還押12.16再訊

速遞員涉嫌在社交平台發布煽動言論，包括醜化安心出行為「黑心出行」、呼籲市民拒絕接種疫苗、鼓勵他人「自己訓練、籌組計劃、繼承梁健輝烈士未竟之功」等等。他因而被警方國安處拘捕，後被控告作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今天(23日)在西九龍裁判法院首次提訊，被告暫毋須答辯，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德應控方要求，將案押後至12月16日再訊，以待警方作進一步調查。被告申請保釋被拒，須還押懲教看管，他將於12月1日作保釋覆核申請。

42歲被告王俊傑，報稱速遞員，他被控於2021年1月30日至2022年11月21日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、Instagram和Twitter發布、提供及/或持續提供陳述、相片、片段及/或圖片，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC4360/2022