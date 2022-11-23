聲稱遭誣捏偷煙　擸刀劈同住男子　無業漢判無限期醫院令

有逾20年精神病記錄的無業漢，去年5月疑受精神分裂影響，以為同居的六旬漢誣衊他偷煙，覺得對方想陷害他，遂趁對方午睡之際，擸刀不由分說朝對方頭部連劈2至3下。六旬漢血流如注跑落街逃命，最終須縫16針。施襲男子事後自行報警，警誡下不下4次表明想殺死事主。他早前承認一項企圖謀殺罪，今日(23日)在高院判刑。法官黃崇厚指，本案控罪嚴重，事主或會致命，但接納被告沒有預謀，犯案是受精神病影響，平衡公眾利益後，判處被告接受無限期醫院令。

46歲被告周偉雄，報稱無業。控方透露，被告過往有5次定罪記錄，其中在15歲因搶劫罪，判入教導所；另外3罪，包括刑恐、襲擊及傷人，均被判處醫院令；2020年則因傷人罪，判監8個月。被告過往曾被診斷患精神分裂，有反社會人格等，一直進出青山醫院。就本案而言，醫生報告顯示，被告事發時有精神分裂及幻覺，聽到有把中年男子聲音質疑他偷煙仔，叫他交還。被告覺得事主「老屈」，於是施襲，醫生診斷他重犯機會高。辯方說被告已深感悔意，願意向事主道歉。

案情指，被告原本居住粉嶺的殘疾人士院舍慈欣之家，及後被告投訴院舍太嘈吵，獲安排遷至粉嶺寶昌大廈一單位，該單位住着另一名姓林男子。至於65歲事主石明，他本來亦是院舍院友，他認識上述姓林男子，並在2021年5月15日，獲林邀請到寶昌大廈單位居住。5月16日下午，當事主在單位午睡時，被告從廚房取刀劈向事主頭部約3下，事主驚醒。被告隨即跑落街報警。事主則負傷走到街上。事主左前額在兩處深刀傷，頭顱骨骨折，須縫16針並留院3日。

案件編號：HCCC 129/2022