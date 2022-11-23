涉用假「安心出行」　5人被控侵入公共機關　再多1被告拒認罪

5人被指在無合法權限或解釋下，進入灣仔入境事務大樓。

去年11月1日，警方在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，當中包括審計署職員、入境事務主任、入境事務助理及2名外判職員，指他們涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式以進入政府大樓。5人事後被控被「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，其中3人早前已表示不認罪及排期候審。案件今日(23日)在東區裁判法院再訊，再多一名被告不認罪，案件排期至明年3月2日開審，預期2天內審結，期間被告續准保釋候審。

5名被告為莫冠恒(45歲、審計主任)、黃梓軒(29歲、入境事務助理員)、陳國飛(34歲、入境事務主任)、伍敏怡(23歲、文員)及文劍偉(28歲、運輸工人)。今日應訊的被告為莫冠恒，辯方表示將爭議被告是否侵入者。黃梓軒、陳國飛及文劍偉早前否認控罪，伍敏怡仍未毋須答辯，其案件在12月5日再訊。

控罪指5人分別於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

案件編號：ESCC 593,2094-2097/2022