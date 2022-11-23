快測包日均棄置量達60公噸　環境局：對堆填區帶來的壓力不明顯

新冠疫情持續下，不少場所要求市民先做快速檢測，確保無染疫，令快速抗原測試包需求大增。環境及生態局局長謝展寰今日(23日)回覆議員質詢時表示，當局無統計棄置快測包的數量，不過假設香港每日平均用150萬多個快測包，平均每個重約40克，總重量約為60公噸，相較於每日垃圾棄置量有達1.08萬公噸，認為快測包對堆填區和環境帶來的額外壓力不會很明顯，且它只屬過渡性質，相信棄置量會因應未來疫情減退後而減少。

謝另提到，雖然政府一直鼓勵市民實踐綠色生活模式，積極參與減廢回收，但由於快測包內有含化學物質的測試溶液，而且按快測的靈敏度，即使測試棒顯示為陰性，亦未能完全排除檢測者已受感染但處於潛伏期或感染初期，因此當局不建議市民把測試包內的組件回收處理。最佳的做法是在進行測試後，按製造商的指示，把測試包各組件小心包好和妥善密封後才棄置，並清潔雙手。至於未受污染的測試包包裝盒/袋及使用説明單張則可適當地分開回收。

此外，現時全球有不同的快測包製造商供應產品給國際市場，因此政府跟個別製造商商討更改其包裝或製造物料的空間十分有限。不過謝強調，局方會留意是否有得到主要市場，包括香港、內地、歐洲和美國的有關機構認可，而同時採用較少包裝的產品可供選擇。