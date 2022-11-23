再涉生前挪用公司款項　鄧永鏘遺產1周內第2次被入稟追討

服裝品牌「上海灘」及高級會所「中國會」的始創人鄧永鏘爵士於2017年去世。繼1間他生前出任董事的公司於上周五（18日）入稟向其遺產追討逾億港元後，昨天（22日）再被另1間鄧任董事的公司入稟高院，同樣指鄧違反作為公司董事的誠信責任，不當地轉移該公司總值約3520多萬港元的資產。公司現要求法庭頒令，確認有關款項是鄧以受託人身份代公司持有，並要求鄧的遺產將有關款項交還。

本案原告為經營意大利餐廳「Cipriani Hong Kong」的Cipriani Oriental Limited，被告則是鄧永鏘的遺產管理人 Gordon David Michael George Oldham。原告在訴狀中提出3項指控，指鄧違反董事誠信責任。原告指鄧由2005至2017年間，分多次將原告戶口內共逾82.5萬美元（折合約645萬港元）及1,815.1萬港元的現金，轉帳到鄧的私人戶口、或由鄧控制的公司之戶口。原告又指鄧將屬於原告的英國畫家之畫作拿出拍賣，再換取另一幅價值1萬歐羅（折合約8萬多港元）的另一英國晝家晝作，並據為己有。

最後，原告指鄧在2007至2013年期間，將5件屬於原告的藝術品取走，並把從其獲得的1060萬港元收益，轉往鄧的銀行戶口內。原告現要求法庭頒布聲明，確認上述3項資產均屬原告所有，鄧永鏘只是以受託人身份代原告持有，被告現須將該些資產或相對款項交回原告，或向原告作出相應賠償。

案件編號：HCA 1618/2022