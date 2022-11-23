申請時間平均133天　較原定高1倍　審計署促進修基金按時處理

持續進修基金於2002年6月1日推出，為有志進修的成年人提供持續進修和培訓資助，勞工及福利局局長負責監督基金運作。審計署今日(23日)刊登第79號報告書，發現處理基金課程登記、續期及修訂申請時，無論是否覆審，均較指定時間為長，其中課程申請處理時間更高出指定時間1倍。審計署建議，勞福局局長應確保按時處理有關基金課程登記、課程續期和課程修訂的申請。

報告指出，在處理基金課程登記申請中，今年1月至3月間開始處理的申請有51宗，其中45宗是已在資歷名冊登記的課程登記申請，惟每宗的處理時間均較指定時間60天為長，介乎116至203天不等，即平均133天處理每宗申請。餘下6宗則是未在資歷名冊登記的申請，其中資歷名冊登記和基金課程登記的處理時間分別為179天和132天，同樣較分別為98至140天和37天的指定時間長。

課程續期申請方面，去年9月至今年3月間有39宗處理申請，在20宗無須進行覆審的課程申請中，有14宗的處理時間較指定時間60天為長，介乎65至231天不等；餘下19宗申請中，則有18宗的覆審處理時間較指定時間98至140天為長，介乎159至240天不等，課程續期處理時間更需時76至136天不等，亦較指定時間37天為長。

修訂申請在今年1月開始處理則有57宗，在已完成的54宗申請中，有53宗的處理時間同樣較指定時間60天為長，當中需時由111至233天不等；而尚未完成處理程序的餘下3宗申請，截至今年8月31日，處理時間更介乎216至237天不等。審計署建議，勞福局局長應在接獲有關基金課程登記、課程續期和課程修訂的申請後，盡快查核有關申請，並通知培訓機構補交欠缺的資料及文件。