議員促更改教師註冊制度　政府稱持開放態度　另年內推操守指引

近年教師操守備受社會關注。立法會今日(23日)舉行會議討論檢討教師註冊要求，有議員要求政府更改現行教師註冊制度，改為要求已註冊的教師須定期通過考核和進修，又有教育界議員認為社會對教師的努力「睇唔到，理解唔到」，關注政府如何向社會解說。政府回應指，對檢討教師註冊制度持開放態度，又透露今年內會推教師專業操守指引。

議員張宇人認為教育局作為教師註冊機構，有責任監察教師的質素和操守，關注政府會否更改現行教師註冊制度，改為要求已註冊的教師須定期通過考核和進修。教育局局長蔡若蓮回應指當局一直積極處理教師質素問題，包括從入職、管理和培訓三方面，做好教師素質把關工作，以保障學生福祉，又指就要求教師定期通過考核和進修，以通過續牌一事上，持開放態度，惟要視乎可行性和有限性，又透露今年內會推教師專業操守指引，說明教師應有的專業操守和指引。

議員劉智鵬表示，現時大學教師由非終身聘用到終身聘用需經歷嚴格程序，而中小學老師終身聘用機制相較大學教師輕鬆，希望政府能夠就此作出檢討。蔡若蓮回覆指老師註冊身分雖然終身有效，但不等於可以終身受聘，教師如果在入職或在職有違專業，註冊是會受到挑戰。

教育界議員朱國強指，前線老師在進修國民教育上非常努力，但社會上仍有人士「睇唔到，理解唔到」，以為透過監控可以保障教學質素，問及政府如何向社會解說，讓他們對教師回復信心，免卻不必要「無謂的擔心」。蔡回答指，當局重視向社會宣揚尊師重道文化，指若社會或家長不尊重老師，教育不會成功。