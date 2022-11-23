私家車路試排期長逾13個月　審計署促簡化考牌主任值勤安排

駕駛路試輪候時間極長，致市民經常抱怨久未能考獲駕照。審計署分析數據發現，各駕駛考試中心非商用車輛路試的輪候時間近年大幅延長，當中以4間指定駕駛學校考試中心提供的私家車合併試情況最嚴重，考生去年需等412天，即超過13個月才能應考，需時較2015年的214天多93%；同期內，港島區政府考試中心的電單車實際道路考試，輪候時間由67天延長至257天，增幅為284%。審計署敦促運輸署採取措施作出改善。

本港現時有13個駕駛考試中心提供非商用車輛路試，審計署發現，其中7個考試中心於2019的使用率未達80%，較2015年多兩個。審計署指，所有考牌主任工作前須到培正道辦事處報到，並以電腦隨機抽籤方式，編配到各考試中心，以確保路試結果公平、公正。為加快流程，運輸署曾試過以即時通訊應用程式向考牌主任通知抽籤結果，惟2019年完成檢視後認為增加人手更為有效。然而，去年負責非商用車輛路試的考牌主任實際員額為62人，較2019年多11人，但輪候情況不跌反升，認為運輸署需重新評估簡化報到值勤安排的建議。

其次，運輸署試前安排「過時」，各駕駛考試中心每日須派人從培正道辦事處領取考生的紙本駕駛考試表格；由於考試資料涉個人私隱，各中心同日須將相關表格送回辦事處，上述往返的交通時間或長達一小時。運輸署指，去年初已採購90部平板電腦，並計劃今年7月開始全面採用電子考試表格，審計署認為透過新科技可減省時間，用作舉行更多路試。