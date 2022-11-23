斥資13億重置3校舍　議員質疑跨區重置難解決供求問題

政府今日(23日)向立法會建議斥資共約13億於深水埗、啟德、觀塘興建3間新校舍，以重置3所位於青衣、黃大仙、觀塘的小學。有議員指香港出生率下降、學生及教師流向外國的情況下或會令學位供求不一。有議員則批評在區內有需求的情況下，為何不優先處理區內學校的重置。教育局副局長施俊輝指計劃並沒有新增學校，而考慮推廣小班教學以及滿足新發展區，遂選擇跨區重置。在投票決議通過前，議員郭玲麗要求3各項目分開表決，最終3個項目均通過，但位於深水埗的項目議員投票建議財委會再次討論。

議員狄志遠指，出生率下降加上有學生選擇到外國讀書，使入學人數減少，而此重置建議於多年前計劃，詢問教育局會否重新考慮供求關係。施俊輝回應指目前並沒有新增學校，且深水埗、九龍城區的校網未有全面推行小班教學，因此將學校重置能夠幫助推行小班教學。

針對學校重置的選擇條件，議員楊永杰指九龍城區內學校有大量重置需求，議員郭玲麗亦指深水埗多年前反對外區重置，不明白為何在葵青也有需求的情況下仍選擇將學校遷往深水埗，對教育局選擇跨區重置表示不解。施俊輝回應指，因看到黃大仙區有剩餘學位，所以選擇將黃大仙的小學重置去啟德以滿足需求，相關決定已與學校溝通過，而葵青本身也針對學校有整套構思。

議員鄧家彪則針對辦學團體「去殖化」進行質詢，鄧指了解到被宗教背景的辦學團體難以申請資助，而此建議3所重置的學校均有宗教背景，他指辦學團體亦應去殖化，又表示政府在教育上投入大量資金，因此相關資助校舍應標上「中華人民共和國香港特別行政區全力資助」的標籤，不然市民會以為院校由其他機構興建。施表示當初提出6個建校項目，目前3所小學確有宗教背景，其餘3個則沒有，不存在優待情況，又指未來校舍必定有升國旗的地方。