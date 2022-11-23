審計報告指屋宇署管理混亂　有小型工程開工近2年方呈交通知書

屋宇署小型工程管理工作志在簡化程序，讓業主毋須在工程展開前事先獲得屋宇署批准和同意，惟根據《建築物 (小型工程)規例》，訂明建築專業人士或訂明註冊承建商最遲須在展開該工程前 7 天 (適用於第 I 和 II 級別小型工程)，以及在該工程的完工日期後 14 天內 (適用於第 I、II 和III級別小型工程)，向屋宇署呈交小型工程文件。然而，審計署今日(23日)發表的審計報告指出，7%工程展開通知書逾期呈交，最嚴重者在工程展開近2年後才呈交。而94%到期須重新進行檢核的招牌，屋宇署並未採取行動。

審計報告指，2019年1月至2022年3月期間，屋宇署小型工程及招牌監管組處理了13.8萬多份工程展開通知書和 逾17.3萬份工程完工證明書。有9,348份(7%)通知書在工程展開前不足7天向屋宇署呈交，最遲的一份為1.9年，也就是工程展開後接近2年才呈交開工通知書，有如先斬後奏。至於工程完工證明書中有4,762份(3%) 在完工後超過14天至最長 3.2年(平均為51天)才向屋宇署呈交。屋宇署在2016 年推出電子提交文件系統，不過，在2017年1月至2021年12月期間，小型工程及招牌監管組每年處理的約9.5萬至11.6萬份小型工程呈交文件中，以電子方式呈交的文件只佔8%至13.7%。審計報告建議屋宇署進一步加強推廣以電子方式呈交小型工程文件。

在2019年1月至2022年3月期間，有20,828 份小型工程呈交文件被揀選作基本審查，而 2,835份則被揀選作實地審查。審計署留意到，有部分小型工程呈交文件，屋宇署未能符合在60天內完成審查工作的目標時間，有7,405(35.5%)份文件未能如期完成，最長需花3.2年才完成基本審查。至於實地審查方面，審計署留意到在2019年1月至2022年3月期間被揀選並已完成實地審查的1,561份小型工程呈交文件中，有382份(24%)涉及未能進入有關處所。審計署認為，屋宇署宜研究措施，提高被揀選作實地審查的小型工程呈交文件的實地視察成功率。審計署同時提出屋宇署向違規者發勸諭信和警告信的程序有改善空間， 屋宇署在2019年1月至2022年3月期間被揀選作審查的308份小型工程呈交文件發出了勸諭信，有69%基本審查及50%實地審查勸諭信沒有按屋宇署所訂的目標時間發出。至於更嚴重的警告信，則分別有67%(基本審查)及77%(實地審查)未按目標時間發出。

在招牌方面，屋宇署在2011年展開清點行動，記錄設於私人樓宇外牆的違例建築物，發現全港有230萬個懷疑違例建築物，包括180萬個家居小型工程及12萬個招牌。現時在招牌檢核計劃下，通過檢核的招牌須每5年重新檢核一次，惟報告發現，截至今年3月，有234個招牌到期需重新進行檢核，惟屋宇署只接獲當中的14個(6%)重新檢核申請，其餘220個當中，只有2宗向擁有人發出催辦信，其餘並無採取跟進行動，有個案檢核有效期已逾期41.1個月。

審計署建議加強監察小型工程呈交文件，加強措施確保審查工作，加強監察就審查時所發現違規情況而採取的跟進行動，提高被揀選作實地審查的實地視察成功率，確保適時發出勸諭信和警告信，確保有充足理據證明不遵從規定的小型工程呈交文件會適時轉介以採取檢控行動等，屋宇署署長同意審計署的建議。