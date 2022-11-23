青年認中大遊行非法集結　今被判入教導所

2名青年於前年11月19日在中文大學校園內遊行，並高舉港獨旗幟及叫口號，因此被控串謀發表煽動文字罪。控方早前改控2人非法集結罪，其中1人認罪，今天（23日）在區域法院被判教導所令。法官王詩麗指被告於2019年9月在屯門因參與非法集結被捕，而同年11月再涉及理大示威而被捕，被告在保釋期間犯下本案，屬加刑因素，而被告在去年8月更犯下虐畜案，王官認為其守法意識薄弱，但考慮到被告年紀尚輕、其精神及心理狀況，故給予最後一次機會，判處教導所令。

今天判刑的被告唐綽謙（20歲、職訓局學生）早前承認非法集結罪。法官今判刑時稱，2019年香港發生廣泛示威，中大更曾發生大規模示威，而本案示威者在中大高叫煽動口號，包括牽涉到12名港人在內地被捕的事件，他們不顧中大保安勸阻，反而追罵保安，場面一度混亂，可能出現情緒高漲、甚至襲擊保安等潛在風險，有人更呼籲戴上面罩，明顯是想遮掩身份，以便其為所欲為。法官續指，示威人數不少，為時約1小時半，示威者行經中大校園主要地方，其規模並不小，而被告是有備而來，曾持橫額站在示威者前排及帶領口號，其角色鮮明。法官又指，被告於2019年9月在屯門因參與非法集結被捕，而同年11月再涉及理大示威而被捕，被告在理大案獲警方保釋期間犯下本案，屬加刑因素，而被告在去年8月再犯下虐畜案及被判入更生中心。法官認為被告漠視綱紀、守法意識非常薄弱，另再判處更生中心令，亦不能反映本案罪責及公眾對不停犯案者的厭惡，加上考慮到被告沒有工作經驗及已輟學，認為他適合在一個講求紀律的環境中，接受性格改造及預防犯罪的培訓，而被告亦可學會一技之長，日後回饋社會，故最終判教導所令。

案情指，香港中文大學因應疫情，安排畢業禮以網上形式進行，有人便呼籲到中大示威遊行。2020年11月19日早上，被告與另1人以訪客身份登記進入中大。同日中午，約100名蒙面示威者在大學站外、當時放置「民主女神像」的休憩用地集結，有人叫「毋忘義士、釋放十二」等口號。示威者其後遊行上山，被告穿黑衣和蒙面，他曾與其他人一起持「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起作見證」的橫額，站在示威者前排，有人叫「香港獨立、唯一出路」等口號，被告一度接過揚聲器，帶領各示威者叫口號。示威者到達百萬大道後，有人唱「願榮光歸香港」。同日約2時示威者散去。被告於同年12月7日被捕，在警誡下稱聽見有人叫口號，「所以我跟住一齊嗌埋一份」。在警誡錄影會面中，被告稱陪人到中大，但不知道遊行目的，又指不知道「光復香港」意思。

案件編號：DCCC 353/2022