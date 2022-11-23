議員批評樂齡科技普及性不高　政府承諾加強社區推廣

現時香港人口老化問題嚴重，為推動樂齡科技，立法會今日(23日)就鼓勵長者應用樂齡科技一事作出討論。有議員批評現時樂齡科技普及性不高，關注政府會如何加強宣傳，又建議政府設立青年大使讓青年上門教獨居長者使用樂齡科技。政府回應指同意宣傳工作重要，承諾會加強在社區推廣。

議員李世榮批評現時樂齡科技普及性不高，關乎政府會如何加強宣傳推廣工作，又認為政府早前在灣仔會展舉辦樂齡科技展覽，但部分長者難以長途跋涉到會展參觀。為加強長者對樂齡科技認識，他建議政府在社區設立樂齡科技中心。勞福局局長孫玉菡回覆指，同意宣傳工作重要，承諾會想辦法在社區推動樂齡科技，包括向長者提供產品資料，又指現時沙田亦有樂齡科技中心介紹有關產品。

議員林素蔚質疑，計劃推行8年才惠及2萬多個長者，認為並無關顧大部分居家安老長者，未能讓樂齡科技在社區真正「落地」；加上不少老人不懂使用樂科技產品，建議政府設立青年大使讓青年上門教獨居長者樂齡科技。孫玉菡回應指，認同老人使用複雜的樂齡科技需專人教授，指現時亦有不少團體提供相關服務。