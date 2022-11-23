831港鐵暴動案　被告自辯稱當時阻隔兩批人衝突

2019年8月31日港鐵旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內破壞車站設施，更有示威者指罵及襲擊乘客。警方事後拘捕6名男子，其中3人於區域法院否認暴動等罪受審。今天（23日）再有1名被告作供自辯，稱當日途經太子站見黑衣人與車廂乘客爭執衝突，後又在月台見1名女士被包圍，他遂上前欲在雙方之間製造緩衝區，不欲雙方繼續衝突，沒意圖傷害任何人。

3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（26歲）。簡否認非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控1項暴動及1項刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；卓則再否認1項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部手機。

卓嘉豪今天選擇作供，指當日往旺角找朋友飯敍，因當日有咳嗽所以戴上口罩。他在晚上10時許乘港鐵回家，當列車駛至旺角站時，有一群黑衣人上車，並在列車往太子站途中與乘客爭執衝突。他見狀便上前勸說黑衣人冷靜，及拉着1個黑衣人阻止對方衝前。期間他目睹有人以錘打黑衣人，他感到誇張及憤怒，故指罵該人。卓又指「我當時只想返屋企，無諗過會發生呢件事」。黑衣人及後群起衝前，卓混亂間失平衡並拉起1把已損壞的傘子，後又有人向他扔傘及搶傘。他為免衝突繼續，曾要求黑衣人停止動作，又把傘扔向車廂地下，目的是為了分隔雙方，以製造一個緩衝區。黑衣人其後散去，卓亦打算離開太子站，途中卻見到一名女士被黑衣人包圍及爭執，他遂又上前着黑衣人冷靜及不要包圍女士。惟黑衣人情緒激動，期間又有人搶去該女士一樣物件並擲出去，女士在推撞之間跌落眼鏡。他雖欲上前阻止，但卻被人拉着阻礙，最後見到該女士前行後，他便離去。

案件編號：DCCC 737/2020