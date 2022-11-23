許正宇指負資產個案仍處低位　目前毋須調整樓市辣招

施政報告對於扶持中產、夾心階層的措施乏善足陳，亦有市民擔心經濟狀況持續下跌，強積金嚴重「縮水」，有議員今（23日）質詢政府會否重新審視關於股市、樓市、債市等的述紓困措施，以及制定落實指標。財經事務及庫務局局長許正宇回應指，現時外圍環境惡化，對出口造成打擊，樓市趨淡，但認為目前毋須調整樓市「辣招」。政府仍會秉持「審慎理財，應使則使」的財政管理原則，實行擴張性財政政策。

許正宇指，目前樓市趨淡，今年7至10月的樓市成交量為3千700宗，按揭貸款市場的負資產有所上升， 但表示政府會維持私人住宅物業市場的發展，在綜合考慮樓價變化速度、成交量、供應量、市場氣氛等因素後，認為目前環境下不需調整「辣招」。他指出，雖然本港負資產個案由第2季55宗增至第3季533宗，但相比2003年和2008年的高位，仍處於低位。針對經濟市場，政府會繼續維持「超級聯繫人」的角色，繼續秉持「審慎理財，應使則使」的財政管理原則。

許正宇回答質詢後，議員謝偉俊表示他在「遊花園」，答案在「任何時空都可以答」，並針對強積金虧蝕的情況進行質詢，要求許正宇回答「實啲得唔得」。許正宇回應指，強積金表現與市況有關，未來會與議員溝通，期望在新一屆財政預算案中落實紓困措施。

針對通脹問題，議員鄧家彪提議新一屆財政預算案可設立「電子應對通脹消費券」，讓市民可以用此支付差餉、電費等，應付緊急需求，而非「錦上添花」；議員易志明也表示「冬天很難過」，市民難以等到新一屆財政預算案推出；議員盧偉國也稱目前傳統旺區大量舖位空置，旅行社倒閉，縱使失業率下跌，主要原因也只是勞動人口下跌，政府不能迴避人才流失的問題。許正宇指通脹問題不是香港獨有，而政府也會盡力推進疫後復甦之路。