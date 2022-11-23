登記街友十年增2.6倍　長期露宿者增至728人　審計署促檢視支援

露宿是嚴峻的社會問題，社會福利署負責向露宿者提供社會福利支援服務，惟仍是一項具挑戰性任務。審計署今日(23日)公布第79號報告書，發現社署的登記露宿者人數在過去10年間，上升2.6倍，50歲或以上的露宿者人數同樣增幅3.3倍；長期露宿問題亦逐趨嚴重，已露宿5年以上比率更由2014年的42%，增至今年的47%。審計署建議，當局需持續檢視為露宿者提供的社會福利支援服務。社署署長同意審計署的建議。

報告指，登記露宿者人數由2013年3月31日的595人，上升至今年3月31日的1,564人，增幅2.6倍，50歲或以上的露宿者人數，10年間同樣由323人，上升至1,070人，增幅3.3倍。最常見的露宿原因，是基於失業以致無力支付住屋租金或無法找到可負擔的居所。而截至今年 3月底，已露宿5年以上的登記露宿者，由2014年的310人增至728人。審計署更分析了截至今年3月底的露宿者資料系統記錄，發現有169名露宿者曾於系統重新登記至少一次，故可視作再次露宿。

另外，社署過去向3間機構提供津助，審計署就署方為露宿者提供的支援服務進行審查時發現，過去4年間大部分標準均能達到議定水平，只有一些服務量標準未能達標，如3間機構涵蓋的露宿者人數總和，不足全港登記露宿者的一半，上年度合共接觸的露宿者人數，亦只佔全港比率不足30%。

審計署更留意在2019/20至2021/22年度期間，在6間機構中，有5間所匯報的成功離開宿舍的平均比率，與審計署根據機構記錄計算出的平均比率之間存在差異。署方建議，當局應持續檢視為露宿者提供的社會福利支援服務，包括長期留宿情況，尤其是涉及年老或有健康問題露宿者個案，以協助他們尋找較長期的居所，並為他們提供適切的支援服務。