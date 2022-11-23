旅遊業滴血　議員斥政府支援不足

香港受疫情打擊三年多，旅遊業是重災區。旅遊界議員姚柏良在立法會上提出質詢，要求政府放寬入境措施、利用本港酒店作前置檢疫、推出旅遊界復業基金。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，政府對調整各項措施持謹慎態度，避免走回頭路，已經推出多項措施協助業界。惟多位議員對答覆不滿，斥問非所答，質疑支援並不足夠，直言旅遊業並非「吊鹽水」，而是「吊頸」。

姚柏良指政府多次不斷指出，已經支援業界逾38億港元，但「聽落好似好多」，其實只是佔3000多億防疫抗疫基金的約1%。他強調從19年起，業界苦撐4年，產業鏈滴血，促政府交代部署。楊潤雄指各行業不同程度影響，今日入境旅客數目少，幫到旅行社的措施儘量做，但多些生意才是解決辦法，明白業界困難，會密切留意，希望儘量協助業界度過難關。

議員狄志遠直斥「局長講十幾分鐘都幫唔到旅遊業」，業界「唔係吊鹽水，而係吊頸」，質疑甚麼情況可施行0+0。議員謝偉俊亦斥不走回頭路，只是過份穩當保守、甚至怕事，質疑會害死旅遊業、香港、甚或乎國家。醫務衞生局副局長李夏茵指0+0數字沒有很大意思，最近疫情本地個案7000至8000宗，入境確診個案上升至約600宗，本年醫院的小童死亡率有1/10，近期要小心謹慎。

議員黎棟國亦直言局方問非所答，促回答會否利用本港酒店作前置檢疫、推出旅遊界復業基金。楊潤雄指前置檢疫正在磋商，沒有辦法答到問題；基金沒有詳細內容，如有具體內容就會考慮。