再有4舖涉欠租　領展再入稟告凱施求收舖

被指拖欠薪金及強積金供款的凱施餅店，其經營公司及董事於上周五（18日）被領展入稟高院，要求凱施將位於領展旗下商場的3個舖位交吉及償還欠租及雜費等外。至昨日（22日）領展再分4案入稟，要求收回另外4個舖位，償還欠租及雜費共51.6萬多港元，並支付所衍生的利息等。

4案原告均是業主領展物業有限公司，被告則為凱施食品有限公司及其董事蕭偉堅。首案舖位位於小西灣廣場3樓，雙方簽訂3年租約，租約期為2020年4月1日至2023年3月31日，但被告自本月起欠租金及雜費等共114,486港元。次案舖位位於粉嶺祥華商場3樓。雙方簽訂3年租約，租約期為2020年6月1日至2023年5月31日，被告就該舖自今年10月起欠下原告共100,345.7港元租金及雜費等。

第3案的舖位位於藍田啟田商場1樓。雙方簽訂3年租約，租約期為2020年5月13日至2023年5月12日，被告就該舖自今年10月起欠下原告共257,019.2港元租金及雜費等。第4案舖位位於油塘鯉魚門廣場地下，被告以「365 日工坊」名稱經營。雙方簽訂3年租約，租約期為2019年12月19日至2022年12月18日，被告就該舖自今年10月起欠下原告共44,170港元租金及雜費等。

案件編號：HCA 1619-22/2022