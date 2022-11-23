港珠澳橋香港口岸旅檢大樓出租率不足6成　38%場所無人吼

產業署由2020年1月接手港珠澳大橋香港口岸的管理職責，並按照管理、運作及保養合約，監察承辦商的表現，同時負責位於這些處所內已承租物業的租務管理工作。審計署今日(23日)發表報告，就產業署管理聯用大樓和聯用設施的工作展開審查，結果發現港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出租率不足6成，更有38%處所自啟用以來從未租出。

港珠澳大橋香港口岸是首個交由產業署管理的邊境管制站，今年4月，產業署就提供港珠澳大橋香港口岸管理、運作及保養服務批出新合約，合約期為4年，直至2026年6月28日。報告指出，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓有58個可供出租的處所，惟截至今年6月30日，有34個(59%)處所已經租出／佔用，其餘24個(41%) 處於空置狀況，撇除新冠肺炎而實施的旅遊限制影響吸引力，但審計署留意到有22個處所，為大橋2018年10月啓用以來從未租出。而港珠澳大橋香港口岸的設施提供管理、運作及保養服務的合約金額龐大，合約金額為5.539 億元，但不論是產業署的管制人員報告，又或是其他刊物，均未有列明任何表現目標，用以評核產業署管理邊境管制站聯用設施的表現。

產業署自2020年8月起每月向10個用戶部門派發意見表格，以收集該等部門對管理、運作及保養承辦商表現的意見，惟審計報告指回應率偏低，在2020年8月至2022年6月的23個月內，有11個月的回應率為20%或以下，更有2個用戶部門從未交還意見表格；有2個用戶部門只交還意見表格一次。

審計署建議考慮採用電子方式進行客戶滿意程度調查，以方便進行數據分析，並着力提高日後客戶滿意程度調查的回應率；着力提高港珠澳大橋香港口岸用戶部門交還意見表格的回應率；採取措施，改善港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓空置處所的租賃前景，繼續密切監察港珠澳大橋香港口岸的管理、運作及保養承辦商的表現，並整合所得經驗，為接手香園圍邊境管制站和其他邊境管制站的管理工作做準備等，產業署署長同意審計署的建議。