葵青康健中心4服務仍未達標　審計署促港府密切監測表現

政府近年積極推動地區基層醫療，其中葵青地區康健中心於2019年9月投入服務，不過今日最新一份審計報告指出，中心啟用首年度9項目標服務均未能達標；而至2021/22年度，9項目標中仍有4項未能達標。審計署建議，當局要繼續密切監察葵青地區康健中心服務量目標的情況，採取進一步措施提升表現，改善服務。醫務衞生局指出，受反修例事件及新冠疫情影響服務。

地區康健中心主要提供基層醫療服務，在3個層面預防疾病，而葵青地區康健中心有9項目標，如健康推廣、基本健康評估、糖尿病和高血壓篩查服務等，審計報告指出，2019/20年度，中心全部9項目標未能達標，當中有8項更即只達目標的25%或以下，以3項慢性疾病管理的服務表現最差，只達目標的0%至4%。直到2021/22年度，達標情況進一步改善，9項目標中有5項超額2%至213%完成，惟仍有4項不達標，涉第二層預防的1項、第三層預防的3項未能達標，實際達標比率介乎50%至92%不等。醫衞局解釋稱，醫療服務應更為着重質素而非數量，而中心啟用後數年來服務一直備受社會事件影響，包括抗疫工作亦窒礙中心提供原有核心服務的能力。審計署建議，當局應繼續密切監察葵青地區康健中心服務量目標的達標情況，並採取進一 步措施提升其表現，例如考慮日後是否需要在地區康健中心合約中，加入以表現為本的發放款項安排。

報告又指出，葵青地區康健中心的員工流失率偏高，由2019/20年度的50%，上升至2021/22年度的101%。其中主要人員的流失率十分高，先後有3名執行總監辭職，同樣只服務一段短時間，介乎5至7個月不等。審計署認為，醫衞局需要密切監察中心為改善人力資源管理的行動， 包括檢視有關措施的成效，以處理員工流失率偏高的問題，並採取適當跟進行動，從而維持足夠人手提供優質服務。醫衞局稱，香港醫療系統仍然面臨醫護人手嚴重短缺的問題，現正透過推行多項政策措施另行處理，亦會探討逐步加強其他基層醫療專業人員在提供地區康健中心服務方面的角色。