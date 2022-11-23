立會三讀通過領港修訂條例　政府：繼續推動香港航運業發展

立法會大會今日(23日)恢復《2022年領港(修訂)條例草案》的二讀辯論，最終條例在無人反對下，及過半數議員贊成下三讀通過。有議員希望政府能定期檢討領港費，以確保領航員的薪酬具競爭力和吸引新人入行，促請政府加強中青年領港員的培養和引入。政府回應指，承諾會繼續推動香港航運業的發展。

經修訂領港條例後，將允許由香港的註冊醫生為領港員執照申請人和持有執照的領港員進行身體檢驗和覆檢，同時上調領港費用。議員易志明指，上一次調整領港費為2016年，距今已經6年，過去香港通脹累計增加11.4%，所以9.7%只是追過通脹，相信加幅不會對香港運輸業做成影響，又期望政府能定期檢討領港費確保領航員的薪酬具競爭力和吸引新人入行。議員嚴剛認為現時航運運價大幅「縮水」，但油價仍然高企，船公司難以回本，期望海事處等部門能向各公司提供協助，又指領港員面對老齡化問題，促請政府加強中青年領港員的培養和引入。

運輸及物流局局長林世雄指，條例草案是為了更符合業界需要，維持領港行業的高效和順暢，又承諾會繼續推動香港航運業發展。