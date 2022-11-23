屯公改善工程甩漏致使多2.8億公帑　事前土地勘探出錯打亂工期

全年通車近40年的屯門公路是本港交通黑點之一，去年共發生246宗交通意外。審計署發現，2012年至2021年期間，屯門公路每年意外率普遍高於運輸署所選的主要道路，建議當局採取適當措施，改善公路安全表現；至於早年展開的重建及改善工程，以及保養和交通管理工作同樣有甩漏，建議路政署汲取經驗，改善安排。

屯門公路於2010至2014年內進行重建，政府共批出6份工程合約，涉約86億元。惟僅一項工程能如期如成，其餘5個工程各較原訂完日期延遲2.1至13.2個月完成，獲准延長合約期後才能完成。其中，當局委託兩承商修正屯門公路東路段和三聖墟段兩旁逾140幅和70幅斜坡，惟工程展開後的詳細土地勘測發現，由於若干斜坡的實際土地狀況與規劃及設計時所假設的不同，相關額外斜坡工程可導致工期延遲2年半至3年，最終政府顧問需發出定價逾2.8億元的4份更改令，才追回可能出現的延遲。

審計署建議，日後推行涉及斜坡工程或橋樑工程的道路工程計劃時，署方人員及顧問遵從相關工地勘測的指引，嚴格審視斜坡，包括曾進行加固的斜坡)狀況，並把相關斜坡工程納入合約內。至於保養和交通管理工作，署方應繼續密切監察施工令的推行進度，確保適時完成施工令；定期製備管理資料，以便監察高速道路和相關構築物的狀況，以及制訂保養策略。