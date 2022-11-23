青年政策失焦　議員指後生仔對港悲觀

港府對青年支援不足，青年感困難，向上流動機會少。立法會今(23日)討論「制訂協助青年向上流動政策和藍圖」議員議案，提出議案的議員陸瀚民指，青年政策「捉不到、看不見」，促加強官商民合作。另有議員指出，青年並非想「躺平」，而是沒有機會「企起身」，反問如何「向上爬」？

議員梁熙指，青年喜歡去旅行，可能誇張到幾個月去一次日本，反正「去少幾次都買唔到樓」，為何不趁早行樂？直言並不是不想置業，而是沒有希望。他引述報告指青年對香港感悲觀佔46.9%，很多希望處理房屋短缺問題，然而首置項目寥寥可數、青年宿舍及後又會失去資格，建議提早售賣單位給青年。對於青年委員會，他指青年一開始熱衷參與事務、最後好後悔，更遑論滿足感、獲得感，事關自己的一票左右不了任何建議。

議員梁毓偉指，本港產業結構單一，青年更努力都是原地踏步，故感覺「灰」、不利香港發展。議員陳穎欣指基層青年不是想「躺平」，只是沒有機會「企起身」，更難「向上爬」，置業難上加難，促青年宿舍對準基層青年。議員陳健波指，香港經濟不可能「愈做愈大」，優質機會少，青年更要面對高樓價，「透唔到氣」則不會快樂。他指過去的移民潮，企業會趁機提拔青年令香港再創高峰，認為需給予青年機會。