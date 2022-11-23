網上發貼涉煽動侮辱國歌及國旗　18歲仔認罪還押懲教看管

年輕兼職侍應涉嫌自前年起多次在網上留言和發貼文，內容涉及要求制裁法官、香港獨立、侮辱來自中國大陸的人士、配上粗言穢語的國旗圖片等等。他於今年9月底被警方國安處拘捕，被控作出具煽動意圖的作為、侮辱國歌及國旗等罪。案件今日(23日)在西九龍裁判法院再訊，辯方提出法律爭議，質疑控罪時效性及境外法律效力，但國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，不接納辯方的説法。被告承認所有控罪，裁判官將案押後至12月14日判刑，期間會為被告索取教導所及心理報告，被告繼續還押懲教看管。

18歲被告徐凱駿，報稱兼職侍應，他被控於2020年5月28日至2022年9月27日，在香港，在LIHKG、Discord及YouTube發布提供及或持續發布提供陳述、相片、片段和圖片，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令等。他另面對3項涉及侮辱國歌及國旗的控罪，指他於2020年6月12日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布經篡改的國歌歌詞；在2020年9月10日至2022年9月27日意圖侮辱國歌，而故意發布以任何方式侮辱國歌的情況；以及在2021年10月8日至2022年9月27日，意圖侮辱國旗，而故意發布以塗劃或玷污國旗或其圖像的方式侮辱國旗的情況。

案情指，被告以帳號「金盤洗腳」及「無趣的靈魂」分別在LIHKG及Discord發貼文，呼籲網民對來自中國的人抱敵意，又咒罵來自中國的人及警察死亡或受傷，全部貼文都用中文撰寫。另外，被告又發表篡改的國歌歌詞，內容包括「中國牛肉有毒，畀林鄭食晒」，又在貼文內挑釁「xx習近平，夠薑就拉我，拉我唔到小心我炸x你天安門」。被告制作一段影片發布在YouTube，片中國旗的5顆黃色星星被5個粗口字取代，以國歌旋律配上同一個粗口字唱完整首歌。

案件編號：WKCC 3506/2022