移英前攞補貼讀電工水喉課程　審計署促培訓機構訂國安指引

審計署發表報告，揭發持續進修基金部分資助的課程不符基金設立的目的，如有培訓機構推出以移民舖路作招徠的課程，寫明「去英國做電工、水喉工」的課程，學員在港學習有關技能，可申請價值2萬元的持續進修基金，但學習後並非用於本港勞動力市場。審計署要求職學處需採取措施，確保基金補貼的課程與目的相同。又促培訓機構應訂立維護國家安全的指引和規定。

審計署指出，從今年7月中摘錄自培訓機構網頁的圖片留意到，有一些培訓機構在互聯網上，把可獲發還款項課程以移民鋪路策略作招徠，文章內分別載有「去英國做電工、水喉工？」、「未有資歷如何去英國做水電工」等標題，又講述在英國從事一般水喉、潔具工作等，不需特定牌照，繼而說明該機構具資歷架構認證、可申請持續進修基金課程等。署方指出，經審查5間培訓機構的5個課程後，發現部分受資助的課程偏離原意，一些培訓機構在互聯網上推介移民課程可獲補貼，結果是向有意移民的人士推介電工課程等，此外，還可報讀電氣佈線工證書、水務喉管安裝證書、窗口及分體式空調安裝證書，及基本手工/焊條/電弧焊接證書等課程，顯示另有不少可獲補貼、但不符計劃目的課程。

署方建議職學處需要採取措施，確保培訓機構宣傳可獲發還款項課程的方式與基金的目的相符。職學處處長同意署方建議，會加強查核宣資料的次數，會勸諭提供課程的機構不要偏離基立成立的目的，又指勞工及福利局局長有權要求相關培訓機構收回或停止不適當宣傳資料，並有權規管違規行動。

此外，自《香港國安法》在2020年6月起實施，審計署又發現基金為培訓機構訂立的條款及條件，並沒有加入與維護國家安全相關的指引和規定，建議應就涉及維護國家安全的事宜加強規管。職學處處長表示同意審計署建議，重申十分重視維護國家安全，將聯同勞福局，就有關營辦可獲發還款項課程的潛在國家安全風險諮詢培訓機構及考慮擬備必要的指引。