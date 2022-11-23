安達臣道天橋大改　8億公帑倒落海　審計署促港府設計好方招標

觀塘安達臣道發展計劃被批規劃混亂，行人天橋系統未經全面諮詢便倉卒招標，設計其後大改引致額外約8億港元，而天橋興建過程令附近斜波現多宗事故，天橋落成後升降機又壞不斷，3年壞183次，平均每次暫停10小時，最長一次停了10日。審計署建議政府於合約招標前敲定工程設計，於合約中加入分階段進行工程的安排等條款。

土木工程拓展署於2008年批出興建安達臣道3條天橋(A至C)的建造工程合約A，合約金額為20.63億港元，再於2013年批出第4條天橋(D)1.518億港元的建造合約。審計署留意到，行人天橋系統原先只設計由首3條天橋組成，土拓署亦於合約A招標前已收到不同持份者的意見，包括增建 1條行人天橋，以及要求等待房屋署完成交通檢討研究才拍板的意見。不過，土拓署稱為配合擬建公屋的入伙時間而未等交通檢討完成便批出興建的合約。其後，房屋署於2009年的研究建議大改行人天橋A至C的設計，以及增建行人天橋D。

土拓署其後需因應設計改動而被承建商索償，並須支付額外2.56億港元予承建商，當中包括1.86億元更改工程的費用，以及7,010萬港元加快完成行人天橋工程，另於2013年批出行人天橋D的合約，最終金額為約1.68億港元。連同兩份合約的工程價格變動調整撥備、其他部門支付的工程費，合共使用了30.12億港元，較原訂的22.14億港元多出7.97億港元，增幅達36%。

另外，審計引述土拓署說天橋興建期間，共發生1宗混凝土墩墮下、3宗山泥傾瀉，以及2宗關於施工中的擋土牆損毀事故，皆因人為疏忽、施工設計不完善所致。而4條行人天橋落成後於於2019至2021年期間，出現183次升降機服務暫停，暫停時間介乎6分鐘至10天，當中有78%為因機件故障而停機。審計署要求，土拓署需加強管理斜坡工程，而路政署聯同機電工程署則需密切監察升降機情況。各署均說同意建議。