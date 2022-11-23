75%市民反對港鐵明年加價　工會促票價機制引入盈利扣減

港鐵「可加可減」票價調整機制將進行每五年一次的檢討，目標是明年首季完成並落實。有調查今日(23日)公布，75%市民反對港鐵明年加價，而負責調查的政黨指，票價機制自引入以來仍未能合理地反映港鐵的盈利狀況，建議作出革新，例如將部分出售物業的收益納入票價稳定基金，平衡票價調整幅度；同時加入「盈利扣減」元素，令港鐵利潤能在程式內反映，並設利潤上限水平而觸發票價涷結機制。

工聯會上月網上訪問312名市民，逾7成人表示最常使用港鐵出行，37.5%受訪者指每周乘搭港鐵1至5次；25%人表示搭5至10次。受訪者普遍滿意港鐵現行的服務表現，惟47.12%人不接受來年港鐵票價加價，27.88%表示非常不接受。受訪者又認為，港鐵票價機制應與港鐵營利情況、通脹、港鐵服務表現及營運架構等掛勾。

議員陳穎欣表示，港鐵不足一年內兩度發生列車甩門事件，令公眾關注鐵路安全，建議機制引入針對港鐵高層的懲罰機制，如發生重大服務失誤，港鐵主席和行政總裁的花紅及袍金，須按失誤次數扣減。議員鄧家彪建議，現有機制應加入盈利扣減元素，以免港鐵賺到盡。此外，全球經濟市場不景氣、疫情下打工仔收入減少等影響下，政府及港鐵應適當延長現行的優惠計劃，並建議優化現有的票價回贈及整合月票計劃，例如設立「全線通」、「上班/上學月票」、增加港鐵特惠站、「十送一」車費優惠等，與市民共渡時艱。