近1.5萬假難民滯港　85%等候聲請審核上訴未走得

假難民濫用免遣返聲請機制留港，根據入境處資料，截至今年9月底，超過14,900名免遣返聲請人在港，只有2,200人是正被安排遣送離港，其餘85%是正等候聲請審核、上訴、司法覆核及在囚等，要遣走遙遙無期。而在今年首9個月，分別有304及528名持行街紙人士因打黑工及犯刑事案被捕，當中大部分為聲請者。隨着國際航班逐步恢復，入境處加緊將聲請人遣送離港，今年首9個月已遣走785人。

保安局回覆議員書面質詢稱，在港的逾1.49萬名免遣返聲請人中，約200人的聲請尚待入境處審核、約2,800人就入境處的決定提出上訴而尚待酷刑聲請上訴委員會作決定、約8,200人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後向法院提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，約1,500名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控或調查程序或因其他原因留港，而餘下約2,200人正被安排遣送離港。今年首9個月因干犯刑事罪行而被捕的528名持行街紙人士中，最多人涉店舖盜竊(111人)，緊隨其後為雜項盜竊(79人)及嚴重毒品罪行(64人)。入境處在2020年、2021年及今年首9個月分別遣送了632、753及785名聲請人離港。

至於正等候遣送的人或其聲請有待最終裁定的人可被羈留，視乎曾否干犯嚴重罪行、會否對社會造成威脅或安全風險等，今年首9個月，被羈留於青山灣入境事務中心、馬頭角羈留中心及大潭峽懲教所的聲請人共368人，比去年全年的350人已超出5%。單以青山灣入境事務中心為例，本年度的預算開支(包括設施管理、被羈留人士的膳食和醫療等開支、員工薪酬等)為1.62億，比2021/22年度的1.44億，多出12.5%。

至於其他開支，根據社會福利署的資料，政府為聲請人提供人道援助(包括臨時住屋、食物、交通、基本公用設施等津貼)的總開逐年增加，由2018/19年度的5.31億港元，升至本年度預算為6.98億港元，即5年間攀升20%。醫療方面，聲請者屬「非符合資格人士」，除非有特殊情況及經濟困難，否則一般不會獲減免醫療費用，醫管局過去5年為聲請者減免收費比較波動，2018/19年度至本年度(截至9月)，分別減免7,600萬、5,700萬、6,300萬、8,400萬及4,300萬港元。基於公共衞生考慮，政府亦為在港的聲請人及獲確認難民的人士接種疫苗，截至上周五(18日)，約1.34萬人已接種。

至於如何加快遣送聲請人，局方指目前無計劃進一步修訂《入境條例》，惟因應大部分聲請人在聲請被拒及上訴失敗後向法院提出司法覆核許可申請，藉以拖延其非法留港的時間，政府將更新相關遣送政策，當聲請人的司法覆核許可申請被高等法院原訟庭拒絕後，入境處便可安排相關聲請人遣送離港，政府會在下月向立法會保安事務委員會交代詳情，同時會交代擬重新調配勵顧懲教所作羈留之用。