雙黃線落貨拒示身份證　貨車司機跟車工認阻礙公職人員候判

今年6月4日警方封鎖維園及在附近一帶進行人群管理。當晚2名物流公司員工在皇室堡商場外停泊貨車及落貨時，因為不理會警員要求出示身份證並吵鬧，因而被警方以阻差辦公拘捕，事後2人被落案起訴各1項阻礙公職人員罪。他們今日（23日）在東區裁判法院認罪，獲准保釋至12月7日判刑，期間索取感化及社會服務令報告。

案情指當晚8時許，有警員在銅鑼灣進行人群管理，期間看到一輛輕型貨車非法停泊在記利佐治街18號至20號地下 「H&M」外雙黃線路段，2名被告羅帝欣（25歲、貨車司機）及鄧軒皓（19歲、運輸工人）正在貨車尾板準備落貨。警員於是上前要求2人落車及出示身份證，惟2人拒絕服從警員要求，並且情緒激動憤怒，於現場大吵鬧事，引來很多途人圍觀，影響警方進行人群管理。最終警員把2人拘捕。

辯方求情指，首被告已婚，育有1女，次被告為單身。2名被告均是家中經濟支柱，因一時衝動才不聽從警方命令，以及案中不涉暴力成分，冀法庭能夠輕判。裁判官押後判刑，同時告誡2名被告不要以為其行為「好小事」，因為該事件引起公眾聚集，令在場警員及群聚的風險上升，「人多規矩一亂就好易有人受傷」。

案件編號：ESCC 2333/2022