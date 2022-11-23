今增7985確診 輸入佔611宗 另添11患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)新增7,985宗確診個案，當中輸入病例佔611宗；再多11名患者離世，第5波疫情以來已錄得10,421宗死亡個案。在變種病毒株方面，本港再多5宗XBB，以及6宗BQ.1.1本地亞系個案。

截至今晨，衞生署公共衞生化驗服務處累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1輸入亞系個案；另累計發現67宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7，以及76宗BQ.1.1本地個案。至於BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月14日至20日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及78.6%。

院舍方面，新增17間院舍出現個案；涉及12間安老院舍及5間殘疾院舍，共有21名院友染疫，有51名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有695間學校呈報共1,221宗個案，涉及996名學生及225名職員；有23間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。