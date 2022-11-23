政Whats噏：被指淡化電費加幅　謝展寰認衰稱無意

本港兩間電力公司鐵定調升電費。環境及生態局局長謝展寰尋日(22日)為此向議會作出交代時，採取本月同明年1月嘅新舊電費比較，從而一改「按年加幅」，即調整幅度與今年1月相比嘅慣常做法。於是就被質疑「配合兩電玩數字遊戲」，藉此淡化實際加幅。結果環境及生態局今日(23日)喺Facebook「認衰」，指發言可能引起誤會，強調並無隱瞞或淡化電費加幅之意，並承諾往後會多加留意。

喺尋日嘅立法會環境事務委員會中，謝展寰指「實際向市民收取嘅淨電費方面，明年1月兩電電費嘅加幅，與現時11月份嘅水平比較，中電係6.4%，港燈係5.5%。」之不過，同日會上兩間電力公司嘅代表以投影片及圖表解釋電費檢討嘅結果，按年嘅電費加幅，中電為19.8%，港燈為45.6%。

就兩組數字嘅巨大落差，環境及生態局解釋謝展寰嘅講法，係着眼於坊間好多人關心明年電費會較現時水平增加幾多；其開場發言亦主要係解說政府監管兩電嘅角色，以及同兩電磋商電費檢討嘅工作，強調謝展寰並無隱瞞或淡化電費加幅嘅意思。