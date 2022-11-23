三門仔及劏雞井14墓霸公地　其中8個無人認領將遷至沙嶺

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署今日(23日)在大埔三門仔認可殯葬區(TP/E7)及劏雞井認可殯葬區(TP/E13)內對山邊非法殯葬個案採取執管行動，移除8個非法墳墓/金塔屋/金塔，並將當中的遺骸遷葬至沙嶺墳場，預計需約2天時間。

署方早於今年9月14日，在上述認可殯葬區內14個未經批准的非法墳墓/金塔屋/金塔張貼公告及通知，要求有關人士於10月14日前停止佔用政府土地，並與相關政府部門聯絡，否則相關的遺骸會被遷葬至沙嶺墳場。限期屆滿後，尚餘8個非法墳墓/金塔屋/金塔未有人認領，政府遂於今日展開遷葬行動。

當局強調，根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)，任何人未經當局許可而佔用政府土地，且沒有遵從該條例所指的通知所飭令而停止佔用該土地，即屬犯罪。任何被佔用政府土地上的財產或構築物可被政府拆除和移走，而佔用人或會遭檢控。此外，根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)，在沒有主管當局書面准許下埋葬人類遺骸屬違法行為，違例者可被刑事檢控，而有關墳墓內的遺骸亦會被移走。