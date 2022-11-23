快遞平台Zeek涉拖欠服務費　苦主近千　有人借錢打工

快遞平台Zeek被指拖欠服務費，甚至出糧亦「唧牙膏」，有工會聯同苦主及立法會議員今日(23日)召開記者會，有該平台服務員申訴遭拖欠超過10萬港元，無糧出之外，還要每月墊支數千元隧道費開工，變相「貼錢打工」，被迫向朋友借貸過日子，追討時卻遭對方反口，大感無助。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂指，工友求助反映的情況比想像中嚴重，有人聲稱至今仍未收到4月份的服務費，據指，Zeek會向服務員發放一部分服務費，然後聲稱會陸續再出，以致員方被拖欠的薪金愈滾愈大，有服務員聲稱被拖欠逾10萬港元。

據服務工指出，Zeek多次承諾找清所有服務費，其後一再反口，昨日(22日)再聲稱，各項服務費發放週期需於業務重組完全後恢復正常發放，預計有關行動12月中旬才完成，服務員形容出糧猶如再一次「畫餅」。王呼籲Zeek公司能夠正面回應，正視外送員的正當訴求和勞工權益，切勿再寫空頭支票，如公司未能釋放應有的善意，不排除採取進一步行動。

被拖欠服務費逾7萬港元的小美表示，該行業的「行規」不是每月出糧，有時要延後數天才會支薪，她苦笑道，後來才發覺拖欠情況愈見嚴重，自己墊支了隧道費及停車場費等，單計隧道費每月都要2,000至3,000港元，但實際上公司並無支付這些預支，她如今要靠朋友借錢過活，工作到心灰意冷，決定11月中就決斷不再為該平台工作。

另一苦主劉小姐估計被牽連至少數百至上千人，過去6年一直以「自僱人士」身份在Zeek從事送貨工作，過去公司一直準時「出糧」，惟在10月初開始被拖糧，至今只收到8月29日至9月4日期間的薪酬，該日之後的薪資，包括服務費、預繳泊車費等則一直未能收取，涉款逾5萬港元。她指該公司一直在售賣「貨運預售套票」，不少商户亦有訂購，惟鑑於目前情況，憂慮公司或最終結業，部分商戶或恐受牽連，最終未能兌換服務。

議員郭偉強就指，該公司長期拖數及欺壓服務員，對此予以強烈譴責。其聘用模式用「包工」或「合作」合約令服務員追討困難，會盡快到勞工處落案，並且要求當局高度重視及為苦主提供協助。

Zeek發言人回覆東網查詢時稱，需要額外時間進行各項目審核及校正，服務費稍為延誤， 根據公司於11月18日服務費發放週期最新公告，延遲約3星期，受影響自僱配送夥伴約數百名，金額由幾百至幾萬元不等。而8月服務費已全部發放，餘下週期服務費已陸續處理中，亦主動跟個別車手溝通，承諾會加快解決及校正細項。