48處納強檢　屯門湖康警察宿舍及秀茂坪紀律部隊宿舍上榜

再增48個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(23日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(24日至25日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山頌安邨頌德樓

2.馬鞍山錦龍苑龍悅閣

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺華明邨富明樓

2.紅磡邨紅昕樓

3.青衣長亨邨亨俊樓

4.上水彩蒲苑彩顏閣

5.九龍城啟晴邨欣晴樓

6.將軍澳日出康城首都5座

7.黃大仙下二邨龍昌樓

8.將軍澳裕明苑裕昌閣

9.葵涌葵聯邨聯逸樓

10.屯門青山坊2號華樂大廈

11.柴灣山翠苑翠珮閣

12.屯門龍門居8座

13.馬鞍山錦泰苑錦邦閣

14.屯門景峰豪庭2座

15.香港仔華貴邨華廉樓

16.大埔昌運中心貴昌閣

17.大埔新達廣場2座

18.大埔廣場宜輝閣

19.將軍澳維景灣畔2座

20.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座

21.油塘油麗邨智麗樓

22.東涌映灣園悅濤軒10座

23.赤柱龍德苑晉德閣

24.筲箕灣愛蝶灣5座

25.將軍澳怡心園5座

26.粉嶺欣盛苑欣彩閣

27.牛池灣彩雲一邨長波樓

28.鰂魚涌英皇道993號得利大廈

29.旺角廣華街13號廣輝大廈

30.鴨脷洲海怡半島柏景閣

31.屯門海翠花園2座

32.荃灣環宇海灣3座

33.藍田滙景花園4座

34.油塘油美苑濤美閣

35.柴灣富景花園3座

36.黃大仙翠竹花園9座

37.屯門屯富路18號名賢居

38.鰂魚涌康景花園C座

39.屯門海翠花園3座

40.藍田滙景花園9座

41.大埔天鑽18座

42.屯門怡峰園1座

43.長沙灣喜漾2座

44.沙頭角邨迎海樓

45.屯門湖康警察宿舍2座

46.荃灣荃威花園Block D座