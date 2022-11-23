大埔夾公仔機現「靈蛇」　少年伸手偷模型　網民籲報警勿縱容

大埔模型店遇竊！該店舖今日(23日)早上在社交平台上載兩段閉路電視(CCTV)片段，顯示4名年輕男女昨日(22日)在模型店內徘徊，其中灰衣男子伸手入夾公仔機取物孔，經過多番嘗試後成功盜取一盒模型，眾人雖有意識罪行會曝光，仍然當CCTV無到，行徑相當大膽。其後發文者在貼文下方留言表示，少女父親已與之聯絡並約好今晚處理事件，不過其餘3名少年則沒有下文，有網民認為應直接報警給予他們一個教訓，不過發貼者仍想「畀機會年輕人」。

兩段CCTV片拍攝時間均為昨日深夜11時許，只見數名男女站在模型店內的夾公仔機前，其中一名灰衣少年上前踎低並伸手入夾公仔機的取物孔，經20秒的「摸索」後將就近的一盒模型偷去。從另一片段則見到另有3名男女在場「睇水」，當灰衣男準備行竊前，曾觀望是否有人正監視，而一名穿深藍色外套、帶眼鏡的「睇水」少女更曾抬頭掃視各夾公仔機機頂，甚至一度直視及指向CCTV鏡頭，不過少年仍繼續盜竊行為。另一穿軍綠色上衣的男子亦上前觀察灰衣男行竊，期間更將口罩褪至下巴並吸食電子煙。

而遇竊店舖則將片段在網上公開，並呼籲片中男女在本周五(25日)前將偷去的模型歸還，否則報警處理，更警告會在大埔廣場張貼各人照片。其後涉事一名少女的爸爸與店舖負責人聯絡，相約今晚與女兒前往店舖當面交代及道歉，並稱已向女兒學校通報事件，至於其餘少年則屬不同學校「我(少女父親)都唔清楚係咩人」。不過網民仍勸諫並建議報警，認為「真心報警處理吧，如果你私下解決等於縱容個小朋友一定仲有下一次去偷嘢，咁樣更加會害咗個小朋友」。