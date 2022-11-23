小老師計劃增至142間小學參與　惠及8500個家庭

雖然本港貧富懸殊嚴重，部分基層學生亦可感受人間溫暖。由幼吾幼慈善基金創立的「333小老師培訓計劃」自2010年舉辦至今，累計培育了近9,000名「小老師」和惠及8,500個家庭，累計超過2,220名中學生及大學生導師助理協助培訓。該計劃旨在為計劃長期以沒有領取政府資助的本地基層家庭小學生為服務對象，提供免費學術支援、德育品格及全人發展。機構又指，參與計劃的小學由早期30間增加至現時的142間，而培訓中心亦由2間增至5間，每年可為香港9個地區超過1,000名兒童及其家庭提供服務。

幼吾幼慈善基金主席莊學熹表示，香港很多基層家庭或單親家庭，父母因為要外出工作，比較擔心小朋友的成長， 所以機構在10多年前已認定這些家庭是主要的服務對象。他又稱，此培訓計劃安排了很有誠意及具資歷的教育工作者，由他們去教導小朋友，當中學業當然重要，但品德亦十分關鍵，亦希望拓闊小朋友的見識。此外，幼吾幼慈善基金董事暨長江實業集團有限公司執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志指，李嘉誠基金會和長江集團累計捐款8,500萬港元，支持此培訓計劃。

機構亦指，此計劃採用互動教學模式，一方面接受他人輔導；另一方面輔導他人，助人自助。計劃既安排由導師(主要為退休教師)和教學助理提供的功課輔導，同時亦鼓勵小三至小六的學生協助較低年級學生完成作業。機構補充指，參加小老師計劃的學生需經學校推薦和計劃導師面試甄選。成功被錄取的學生在放學後，經專車由原校接載到培訓中心接受免費學習，內容包括日校功課輔導；中英數及STEM增值及增潤課程；體育、音樂、文化等不同的興趣班及德育及生命教育等活動。