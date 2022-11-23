旅議會僅接3個「團進團出」登記　業界稱組團需時

「團進團出」實施多日，惟訪港旅行團的數量仍然偏低，旅遊業議會今日(23日)表示，至今共收到約20間旅行社提交防疫承諾書，可舉辦本地旅行團，包括「團進團出」的入境團，卻僅有3個泰國團向議會登記了行程，均無安排於旅客持「黃碼」期間外出用膳。議會相信稍後會有食肆接待黃碼團客，而業界則指申請的旅行社數量已佔多數，認為措施反應仍待觀察。

旅遊業議會總幹事楊淑芬透露，曾接獲旅行社查詢有關提交餐廳布置平面圖的要求，相信會有餐廳接待「團進團出」的旅行團，但預計需時商討合作細節。香港旅遊促進會總幹事崔定邦則指，接近所有會招待入境團的旅行社都已提交防疫承諾書，情況符合預期，但坦言措施實行只有數天，外地組團、安排行程仍需時，須等到12月中後期才能判斷「團進團出」的效益。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，接待「團進團出」的食肆除需設立完全分隔區域，安排特定員工招待，而員工的需額外核酸檢測等要求，大增經營成本，而團費的利益低，除非旅客願意多花金錢包場，承擔食肆額外使費，否則大部分食肆都無意欲參與，「願意做多兩輪酒席」。