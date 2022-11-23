萬人被捕7000人至今未起訴　律政司：或不追究

2019年反對修訂《逃犯條例》衝突中有逾萬人被捕，當中約3,000人已被起訴，仍有約7,000多人未有發落。有議員引述律政司司長林定國今日(23日)在前廳交流會中表示，未起訴的案件應予結案，避免大家受折磨。律政司發言人晚上補充，截止今日，警方提交的1215宗涉及暴動和非法集結案件，已有1201宗案件（98.8%）獲法律跟進，沒處理的案件多涉四種情況，包括暫毋須跟進及沒有足夠證據跟進。

議員狄志遠今日在立法會辯論青年事務議題時指出，有七成反修例期間被捕的案件至今未被起訴，部分人被拘捕已超過一年，當中有人再次被警方預約拘捕及起訴，直指這種處理方法無助社會彌平傷痕及撕裂，他引述林定國表示，絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，避免大家受折磨。狄強調，不少當時被捕的青年正就讀大學，呼籲各方容許犯錯的學生重回正軌。

律政司晚上表示，涉及反修例的較嚴重罪行，例如暴動和非法集結，均由刑事檢控科的特別職務組專責處理。截止今日，警方提交的1215宗案件中，已有98.8%獲提供法律意見。而執法機關不會將所有處理中的案件交予律政司，原因包括：案件仍在調查；暫時無需跟進案件；執法機關沒有足夠證據將案件移交予律政司；及執法機關已按照既定的內部程序處理案件。