簡約公屋面積10至31平方米　料5年興建3萬伙

政府提出未來5年興建3萬伙「簡約公屋」，更稱要將公屋平均輪候時間「封頂」，目標壓縮至4.5年，惟最新輪候數字仍長達5.6年。房屋局局長何永賢直言，簡約公屋的興建目標是有壓力，而長遠房屋策略建屋目標36萬，會出現「頭輕腳重」情況。何指出，長策未來10年建屋目標36萬，估計首五年可建成12.8萬個單位，餘下的23.2萬要在後5年才能補充。對於有「頭輕腳重」的情況，何都慨嘆，開得工已開工，惟預計實際需求約為30.1萬，加上如自然人口等變化因素，料真實需求量會有些緩衝位。

而曾任建築署署長的何永賢，對於5年內興建3萬伙簡約公屋，「是畀壓力自己，是Set(設定)得高。」經歷疫情，建築署有了以組裝合成技術興建方艙醫院的經驗，加上由發展局提供的短期土地閒置清單 ，以每個簡約公屋屋邨提供約1,000個單位計算，料較現時的過渡性房屋項目的數百個單位為多，她有信心可順利達標。

建築署已物色了6幅地皮作前期工程研究，何坦言，部分較大及可使用年期較長的地皮位於新界，居民入住初期交通未必便利，但預料會有港島區項目，期望可全港平均分布。單位面積亦備受關注，何永賢指根據入住居民人數，會提供室內樓面面積介乎10至31平方米的單位，如2人單位面積約14平方米。