東方日報A1：屯門公路死得人多　審計署轟當局出錯

屯門公路作為區內往返市區的交通命脈，通車近40年來經常發生意外死得人多。就屯公早年展開重建及改善工程，審計署發現當局處事官僚，監督工程屢番出錯，例如承建商錯誤評估若干斜坡的土地狀況，最終需耗資多2.8億元做額外工程「補鑊」；承建商事前無做足嚴格審視，接連發生墮石事故後才額外為10幅斜坡進行加固工程。審計署建議路政署改善屯公安全，減少車禍，並吸取教訓以助管理日後同類工程計劃。

全長21.4公里的屯門公路自1983年全線通車，由於大部分地面路段使用年限已屆滿，政府於2010至2014年期間展開重建工程，並批出6份工程合約，總額涉約86億元。審計署發現，當中僅一項工程能如期完成，其餘5個工程各較原定完工日期延遲2.1至13.2個月，獲准延長完工日期後才完成。

審計署指，其中兩份合約要求承建商進行道路改善工程，同時分別修正屯門公路東路段和三聖墟段兩旁逾140幅和70幅斜坡。惟相關工程展開後，詳細的土地勘測發現，若干斜坡的實際土地狀況與規劃及設計時所假設的不同，需要以600份更改令進行額外工程。據顧問估算，額外的斜坡工程會導致竣工時間延遲2年半至3年，最終投放2.8億元作更改，以追回進度。

報告又指，路政署的審視斜坡工作有明顯不足，就上述兩份合約已為23幅斜坡加固，該署根據設計階段的初步評估結果，認為毋須加固或修正。然而，2009年屯公發生兩宗墮石事件，該23幅斜坡經全面實地視察及研究後，其中10幅須進行加固。審計署建議路政署，日後推行涉及斜坡工程或橋樑工程的道路工程計劃時，路政署人員及顧問須遵從相關工地勘測的指引，嚴格審視斜坡，包括曾進行加固的斜坡狀況，並把相關工程明確納入合約內。

另外，審計署參考運輸署數據指，屯門公路去年共發生246宗交通意外，平均3日兩宗；2012年至2021年期間，除了2016年，屯公每年意外率普遍高於運輸署所選的主要道路，建議當局採取適當措施，改善公路安全表現。

保養和交通管理方面，審計報告指出屯門近年非例行保養及修復工程中，約5%未能在目標完工期內完成，個別工程更延遲144日才完成。就路政署指延遲主因是承建商施工進度慢，審計署認為當局需改善監察工作。審計署又留意到，自2015年起，屯門公路往屯門方向在傍晚繁忙時間，其行車量或容車量比率已高於1水平，而2020至2021年更升至1.12，反映屯門公路已出現交通擠塞，建議運輸署持續檢討屯公交通狀況及新界西北發展的交通需求；而路政署則應持續檢討新界西北道路基礎設施工程計劃的推行進度，以免加劇屯公負荷。

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