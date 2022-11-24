智慧交通基金再批3申請　電車公司獲資助開發智能運輸管理系統

運輸署公布，智慧交通基金管理委員會已批出第6批共3個項目，涉及總資助金額約2350萬港元。最新一輪獲批的3個項目涵蓋香港電車公司智能運輸管理系統、智能的士咪錶系統、分析車輛使用及駕駛行為與交通意外關聯的系統。項目詳情已上載至基金網頁。

基金網頁題示，香港電車申請的「香港電車先進智能運輸管理系統及人工智能優化項目」，獲當局資助逾259萬港元，為期12個月，開發及實施一套基於無線射頻辨識技術及人工智能優化器的智能電車管理系統，並輔以地理圍欄程式提升駕駛安全。至於「智能的士咪錶系統」項目則獲資助約960萬港元，開發智能咪錶平台以提供自動付款、實時的士司機身份驗證、路旁截車熱點分析等。「分析車輛使用及駕駛行為與交通意外關聯的系統」項目則獲資助逾1,125萬港元，開發一套系統分析車輛使用、駕駛行為與交通意外之間關聯性的系統，該系統會透過車載資訊系統收集數據，並透過廣義線性模型及機器學習進行數據分析。

基金全年接受申請，資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。所有申請分批經由管理委員會考慮及審視。委員會由運輸署副署長(策劃及技術服務)主持，成員包括港府代表、業界專家及相關持份者代表。