黎智英就廠房用地使用權隱瞞業主　欺詐罪成今早求情及判刑

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反租契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人因而被控欺詐罪。案件早前在區域法院經審訊後，黎、黃人同被裁定罪成，案件押後至今天(24 日)早上10時進行求情及判刑。

本案被告分別是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞，在非按1995年5月25日雙方所訂立租契第二附表指明的情況下，使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所。而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書、租契協議及租契第二附表指明的情況下，使用涉案處所。兩人已於上月被裁定罪成。本案審訊連結案陳詞進行了20天，傳召了8名控方證人，包括後來被分案處理及獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，周的案件已押後明年3月13日、以待黎另涉的高院國安法案件審結後再提訊。另外控方擬就黎於本案欺詐行為的得益申請沒收令，該申請則押後至明年1月27日處理。

法官陳廣池早前裁決時，指黎身為傳媒集團及其私人公司力高顧問的舉足輕重主事人及決策人，明知力高不符合申請牌照資格，而刻意隱瞞力高的存在及欺瞞科技園，令科技園不採取行動；而黃身為集團的行政總監，不可能對進駐涉案處所的公司之性質或業務不聞不問，認為黃是協助黎隱瞞力高佔用將軍澳工業邨地段，因此裁定黎2項欺詐罪成，黃則1項欺詐罪成。法官將案件押後至今早進行求情及判刑，期間待索閱二人的背景報告，黃續准保釋，黎則繼續收押。

案件編號：DCCC 349/2021