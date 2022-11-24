光大與香港同心發展39周年　打造領先跨境投資控股平台

中國光大集團作為內地改革開放的窗口企業，1983年在香港成立，39年來根植香港、背靠祖國、面向全球，已經發展成為擁有金融全牌照和環保、旅遊、健康及高科技等特色實業的綜合金融控股集團。截至2021年底，集團總資產達6.5萬億元（人民幣‧下同），淨利潤達578億元，並自2015年以來連續8年蟬聯世界500強企業。今年這間根植香港並不斷發展壯大的代表性中資企業，榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓投資控股企業大獎」，可謂實至名歸。

中國光大集團有限公司（光大香港）是中國光大集團在港投資控股平台和管理總部，旗下主要投資經營生態環保、跨境資產管理、物業經營3大業務板塊，直接持有中國光大環境（集團）有限公司（光大環境，00257）、中國光大控股有限公司（光大控股，00165），以及光大永年有限公司（光大永年，03699）3家在港上市公司，並統籌光大銀行、光大證券等集團在港企業履行社會責任。

「非常感謝《東方日報》、《on.cc東網》、香港市場及市民朋友們，對光大品牌和企業管理的認可與好評。」中國光大集團副總經理、光大香港總裁于法昌欣喜地表示，過去5年，集團在港企業努力克服環球營商環境的變化和新冠疫情不利影響，總資產、營業收入仍然翻一番。

在公司跨境資產板塊，他指旗下的中國光大控股，通過一級與二級市場私募基金，為境內外機構投資者提供資管服務，長期投資於境內外基礎設施、醫療健康、科技新能源、文化教育、大消費等行業領域，與投資者共同培育了眾多具高增長潛力的企業。

其中，集團培育了中國最大的獨立經營性飛機租賃商，又整合內地中高端養老產業，打造優質的光大養老品牌，助民眾實踐智慧型普惠養老。此外，公司亦是中國不動產私募股權基金的領導者，並在創新科技領域進行了布局，孵化培育獨角獸企業。

于氏又表示，通過國際化的平台、專精的團隊，現時光大控股合共管理86隻基金，已完成募資規模1,973億元，成為中國跨境投資及資產管理的先行者；而在「滬港通」和「深港通」啟動後，光大控股更成為首批港股通交易股票。

至於集團深耕的生態環保板塊，同樣取得卓越成績。于氏指，光大環境經過近20年發展，已經成為全球最大垃圾發電投資營運商，致力把廚餘等各種生活垃圾通過焚燒發電。

不僅如此，光大環境同時是中國最大環境企業及亞洲環保的領軍企業，涉及危廢及固廢處置、污水處理、環境修復、垃圾分類、節能照明等範疇。于氏提及，環保生產各項指標遠高於歐盟標準之餘，部分垃圾投資營運項目及污水處理廠更成為當地「網紅」打卡熱點，現時業務遍布全國25個省、自治區、直轄市及特別行政區；海外市場方面，德國、波蘭、越南以至毛里裘斯均有布局。

說起物業及物管服務板塊，于氏則指，「此乃傳統服務行業，目標是將其做好、做精、做細」，而隨着香港進一步融合到大灣區，他希望未來在大灣區內經營青年公寓、長者公寓等設施，逐步打造具中資特色的物業管理服務，從而創造和提升物業價值。

事實上，光大香港現時亦持有香港甲級商廈暨灣仔標誌性建築—─光大中心，大廈樓面總面積近40萬方呎，配備智能應用、綠色低碳等元素，長期吸引一批優質租戶。此外，集團亦在上海、深圳、成都、昆明等重點城市持有逾140萬方呎物業和大型物業管理公司，以及中國10大高爾夫球會——三亞亞龍灣高爾夫球會。

于氏強調，光大集團在香港「生於斯、長於斯」，連繫着濃厚的香港情結，多年來，光大香港持續投入了大量的資源，以關注社區深層次問題為出發點，在香港開展了多方面、多層次的社區關懷、年輕人發展、醫療服務、文化社區、環保教育等有助香港社區及國家發展的公益慈善活動，樹立了良好的光大公益品牌形象。就在今年本港爆發第5波疫情期間，集團已捐贈了現金1,200萬元和300萬元防疫物資，發動300多人義工團，參與香港民政事務處、地區團體舉辦的疫苗接種、包裝及派送防疫物資，與浸會大學聯合推出「光大關愛‧長新冠中醫康復計劃」等，支持社區抗疫。

展望未來，集團將以香港基層問題為出發點，為年輕人就業、環保、教育、健康醫療等方面肩負企業責任，共同建設美好香港。