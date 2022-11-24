增聘退休考牌主任縮短路試輪候　協會促恒常設周六為考試日

審計署昨日(23日)公布審計報告，指出市民報考駕駛執照路試輪候時間最多要等13個月。駕駛教師協會主席黎文傑今日(24日)在電台節目表示，認為輪候時間增加與疫情及移民人數上升有關，以致考牌人數持續累積和增加，已增聘退休考牌主任填補人手，又建議當局恒常加開周六為考試日。

早前因疫情嚴峻而暫停路試，導致積壓了不少本來輪候應考的學生，而且每日皆有人報名考試，同時有部分人士會在移民前先考取車牌，黎稱，要消化輪候考路試的隊伍有點困難。為疏導積壓的人士，當局加開周六考試，惟現在排期已排至明年年底，一般今日考完筆試，可能到明年12月才能排到考車，冀當局可恒常加開周六為考試日，以縮短輪候時間。

黎表示，若增聘過多考牌主任，當需求減少時，這些主任難以轉到另一部門工作，反而退休考牌主任的彈性大，即使日後削減他們職位影響不大，因此積極聘請剛退休的考牌主任填補人手。對於報告指，前年有逾3成駕駛教師沒有提供私家車駕駛訓練，黎建議局方作出規管，要求教師每年須向指定數目的學生提供駕駛訓練。