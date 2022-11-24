市民睇病難醫護做到嘔　醫療體系「三輸」　議員促推跨境合作

香港醫療系統負荷大，多年沒有改善。議員黃國今日(24日)在立法會提出「推動跨境醫療合作」議員議案，直言香港醫療是「三輸」局面，包括公營醫院排長龍、病人「睇病難」；醫療開支增加，但成效不彰；「醫護做到嘔」、怨氣大。黃又以電腦斷層掃描檢查的費用為例，指出深圳的價格較為相宜，促加強兩地醫療合作。當局回應指，會增加大灣區醫療協作，積極考慮培訓其他內地醫院與香港有對接。對於大灣區使用長者醫療券，當局表示先導計劃已經恒常化，直到10月底有1.1萬名長者使用醫療券，超過12萬宗申報，共約3,800萬港元。希望未來「做闊做深」。該議員議案獲得通過。

黃舉例指九龍西眼科新診最長輪候可達205個禮拜，19/20年度本港醫療開支約為1,900億港元，比多年前增加數倍，但醫療服務沒有很大改善。他指本港有約1.5萬名註冊醫生，但45%服務公營醫院服務，需照顧90%病人，怨氣十分大。此外，他舉例指電腦斷層掃描檢查在港需約1.3萬港元，到深圳只需要3,000港元，故促加強兩地醫療合作。議員李世榮指，本港牙科醫療昂貴，過往可以到內地治療，疫情期間沒有辦法，不少市民收入微薄，只能在公立醫院尋求治療，但公營牙科需等待12至18個月，補牙最多需等待39個月，形容「幾心酸、幾痛苦」。他又稱港府雖承諾增加牙科學額，但比起流失率如同杯水車薪，促考慮醫療卷適用範圍擴大至大灣區三甲醫院。

議員楊永杰引述內地電影去印度買藥，及後引起中央重視進口抗癌藥，部分藥物達到零關稅、多款藥物納入醫保，「天價藥變成平民藥」。他又稱內地多次集中採購金額佔醫院藥物採購30%，節省不少公帑，促港府研究。此外，他指香港「通波仔」支架都需1萬港元，反問病人如何負擔之餘，更指市民要長期在公立醫院排隊，十分艱難。

醫務衞生局局長盧寵茂指，曾在香港大學深圳醫院擔任6年院長，親身體會大灣區發展機遇，明白任重道遠，而港大深圳醫院使用香港管理模式，當局會積極考慮培訓其他醫院與香港有對接，並以港大深圳醫院作模板，指需明白相關法律守則對於內地不適用，在醫療事故跟進上比較有難度。對於醫管局的慢性病患者特別支援計劃，他指疫情期間有委託港大深圳醫院為病人覆診，有資助跟進門診服務。他指促進互通涵蓋面很廣闊，期望聽取議員意見。中醫藥方面，他指首批3位廣東省中醫資深醫生已經得到中醫藥管理局批准成為有限度註冊的中醫師，首2位已經來港。