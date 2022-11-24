調查指港人對疫下就業前景感悲觀　66%打工仔認為明年不會調薪

新冠疫情發展至今呈兩極局面，大部分地區解除防疫的同時，本港依舊維持令人費解的防疫措施，經濟活動備受打擊，港人對就業前景亦相對悲觀。 Votee市場調查公司在今年11月就香港市民進行就職調查，結果發現逾7成受訪者考慮轉工，66%打工仔認為公司明年不會調薪，所有打工仔認為公司要加薪至少16%才可以讓他們留下。

今次調查收共1,868份18歲或以上市民對於自己工作狀況的看法，在工作滿意度方面，以1至5分作為評分，7成打工仔揀選3分，不悲不喜；僅半成人揀選5分，表示滿意他們的工作。在薪金福利方面，7成受訪者表示本年度有收到公司派發的獎金，78% 受訪者本年度有一定程度的薪金調整。不過，超過66%受訪者對於明年薪酬認為公司暫時不會作出任何薪金調整。對於有意離開公司的受訪者，所有年齡層一致認為公司最少要有16-25% 的加薪幅度，才會讓他們留下。

在轉工方面，87%受訪者在本年度還沒有轉過工，而在本年度曾轉換工作的，以「00後」的受訪者為主(17.6%)。不過，有7成打工仔考慮換工，當中56%是「有意欲換工，並正在獲得錄取機會」，這些打算跳槽者以「90後」佔大多數 (67%)，其次是50%的「00後」及31%的「80後 」。在沒有考慮轉工的受訪者當中，「70後」佔最多，有37%。而轉工的原因大部分可大部分可歸類為「工作性質不適合」、「升職加薪」以及「前公司環境不理想」，例如壓力太大、太忙及人事關係差等。值得關注的是，少部分人因為「環境及經濟因素」，例如新冠肺炎而轉工。