8警涉襲無家者屈藏毒案　明年1月9日開審

8名警務人員前年在深水埗通州街公園採取反罪惡行動期間，涉嫌破壞露宿者家當、誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者等，因而被控刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及公職人員行為失當等10罪，原定今年10月開審。惟開審當天有辯方律師退出，被告須改聘大狀。案件今(24日)在區院提訊。法庭應控辯雙方要求，將審訊定於2024年1月9日展開，暫定審期20日；2023年11月13日會進行審前覆核。候審期間各被告准以原有條件保釋。

案中8名被告依次為郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業。除林華嘉是警長外，其餘被告均為警員。

案件原本在10月10日開審，當日代表郭的大律師鍾偉強告知法庭，他早前收到控方資料，得悉其中1名控方證人阮文山另涉他案，鍾憶起較早前擔任暫委法官時，自己曾處理阮的案件，為免曾接觸本案以外的資料及引起證人尷尬，因此提出退出聆訊。控方及其他被告均不反對鍾此決定，有關申請最終獲法官批准。

案件編號：DCCC 123/2021