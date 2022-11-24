3年前港鐵站外藏雷射筆索帶　工程師囚4個月

2019年10月13日全港多區發生示威衝突，1名工程師當日於黃大仙港鐵站外，被搜出藏有雷射筆及膠索帶，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器、及管有物品意圖意圖損壞財產2罪。被告今天（24日）在九龍城裁判法院被裁定罪成，判處監禁4個月。

24歲男被告陸建希被控於2019年10月13日，在港鐵黃大仙站E出口外的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即1個能發出雷射光束的裝置；及管有1包膠索帶，意圖用作摧毀或損壞他人財產。辯方大律師求情時先呈遞多封求情信，指被告在親撰的求情信內表示他輕視案件嚴重性，事業發展因而被摧毀，有如當頭棒喝，他明白將會接受監禁。案發時被告年輕、單純，他所攜帶的膠索帶及雷射筆沒有造成實際傷害，控方亦有延遲檢控的情況，冀法庭考慮整體後，予以輕判。

裁判官判刑時指被告面對的2項控罪性質嚴重，雷射筆可以損害眼睛，可能用作會對付警察，法庭須遏止此行為，確保執法者安全。膠索帶則可作堵路之用，阻塞交通，對社會造成破壞。裁判官續指，被告經審訊後定罪，原本不獲刑期扣減，但考慮到辯方所作求情，顯示被告有悔意，控方亦有延遲檢控情況下，2項控罪分別以判監5個月及2個月為量刑起點，經酌情扣減及量刑整體性調整後，共判監4個月。判刑後裁判官勸勉被告「從今以後，集中建設，不要集中破壞」

案件編號：KCCC 2518/2021