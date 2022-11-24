次輪國安法測試明年初舉行　教師明起接受報名

由2023至24學年起，新入職及轉校教師均須通過《基本法及香港國安法》測試。

教育局今日(24日)公布，第2輪《基本法及香港國安法》測試明日(25日)上午9時至下月5日下午5時接受報名，並於明年1月7日舉行。局方指，第2輪測試對象為有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園非學位教師職位的人士，他們可透過教育局網上申請系統報名。由於名額有限，是次測試將以「先到先得」形式報名參與。

教育局續指，由2023至24學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師，包括新入職教師及轉校教師，均須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用。有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。此外，教育局將於本學年舉辦5輪測試，分別供學位程度和非學位程度人士參加。首輪測試已安排於下月3日舉行，而第3至5輪測試，則將於明年2月、4月及6月舉行，日期將稍後公布。

教育局舉辦的《基本法及香港國安法》測試，內容及形式將參照公務員事務局《基本法及香港國安法》測試的安排，以筆試形式考核教師對《基本法》，包括所有附件、文件及夾附的資料，以及《香港國安法》的認識，並設有中英文版本。至於持有公務員事務局發出的《基本法及香港國安法》測試及格成績，將會被視為已符合相關要求，故毋須再次參加教育局舉辦的測試。