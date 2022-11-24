內地疫情升溫通關無期　工會指36.2%受訪打工仔借貸度日

本港失業率雖然有所下跌，惟隨着內地疫情升溫，防控升級令本港與內地通關更遙不可及，市民對前景不敢樂觀。有工會就「市民對就業及經濟前景」進行問卷調查顯示，超過4成被訪者對未來一年就業前景不樂觀，近4成人受疫情影響收入減少，更有打工仔要向家人或朋友借貸度日，節衣縮食緩解生活壓力，工會倡政府制訂精準防疫政策，平衡防疫與經濟活動，並保障本地工人優先就業。

調查於11月進行，共訪問了2,414名市民，當中有38.6%受疫情影響收入減少，19.3%人被減薪1成或以上，在收入減少下，36.2%人需要向家人或朋友借貸、節省日常開支以緩解生活壓力。同時，調查顯示44.7%被訪者對未來一年整體就業市道感到憂慮，認為「盡快恢復全面通關」的人有19.2%、提議政府再提供各支援計劃的人有18.4%、當中推出消費劵有17.4%、「調低交通補貼門檻、提供水電費補貼、寬免公屋租金」佔14.4%。

該工會權益委員會主任丘燿誠指，市民仍深受疫情所影響，調查顯示40.4%被訪者對未來一年就業前景不樂觀，超過5成人覺得現時工作不同程度失業風險，有46.1%被訪者評估個人年度薪酬調整為負面，39.3%人預計會被凍薪，甚至有6.8%人預計會被減薪。在近15萬人處於失業狀態下，政府卻透露會再擴大輸入外勞，是對工友落井下石，再惹民怨。被訪者當中有43.5%人不認同政府擴大輸入外勞，主要原因是「減少本地工人就業機會」(31.2%)、「本地勞動力未用盡」(23%)以及「抑制本地工資上升」(16.6%)，反映輸入外勞只是惡性循環，而本地工友生計因而受重擊，更無助行業及就業市場發展。

從事建造業逾20年的工友黃先生認為，擴大輸入外勞會直接打翻本地工友飯碗。他指業內有人稱人手不足，大前提是政府及商界不斷「開新盤」、「無規劃」，令各工種人手分散，加上疫情令工期延誤，工友往往要趕工，增加工作量，形成「一係飽死、一係餓死」。而擴大輸入外勞只會令行業工作環境更險象環生，原因是本地工友與外勞的施工技術、文化水平、安全意識不同，溝通上或管理上存在一定困難，從而難以建立互助互勉又安全的工作環境。在工人疲勞過度及欠缺安全工作環境下，他更憂慮工傷數字會再攀升，令行業更難吸引新血入行。